WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

Frühe Anlage 08.01.2026 10:03:26

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Centrica-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Centrica-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,08 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Centrica-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 812,320 Centrica-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.01.2026 8 474,49 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,76 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 15,26 Prozent.

Der Marktwert von Centrica betrug jüngst 8,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

