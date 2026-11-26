Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Centrica gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Centrica-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centrica-Papier 1,48 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Centrica-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,476 Centrica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,98 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Papiers am 25.11.2026 auf 1,45 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 2,02 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Centrica betrug jüngst 6,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at