FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Centrica-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Centrica am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,06 GBP vereinbart. Damit wurde das Niveau der Centrica-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent nach oben angepasst. Alles in allem zahlt Centrica 237,00 Mio. GBP an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,22 Prozent.

Centrica-Stockdividendenrendite

Das Centrica-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 1,99 GBP in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Centrica-Titel erfolgt am 08.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2025 weist die Centrica-Aktie eine Dividendenrendite von 3,24 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,37 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Centrica-Aktienkurs via London 250,32 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 2 464,70 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Centrica

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,06 GBP voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,09 Prozent reduzieren.

Basisdaten von Centrica

Die Dividenden-Aktie Centrica gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 9,484 Mrd. GBP wert. Das KGV von Centrica beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erzielte Centrica einen Umsatz von 19,492 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von -0,01 GBP.

Redaktion finanzen.at