FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Coca-Cola European Partners eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 112,511 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 11 899,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,76 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,99 Prozent.

Alle Coca-Cola European Partners-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at