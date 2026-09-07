Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Frühe Investition
|
07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 112,511 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 11 899,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,76 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,99 Prozent.
Alle Coca-Cola European Partners-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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