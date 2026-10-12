FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola European Partners-Papier an diesem Tag 57,75 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,316 Coca-Cola European Partners-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 1 805,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,25 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80,52 Prozent.

Der Coca-Cola European Partners-Wert an der Börse wurde auf 46,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at