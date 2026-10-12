Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Coca-Cola European Partners-Anlage unter der Lupe
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola European Partners-Papier an diesem Tag 57,75 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,316 Coca-Cola European Partners-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 1 805,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,25 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80,52 Prozent.
Der Coca-Cola European Partners-Wert an der Börse wurde auf 46,19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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