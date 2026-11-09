FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 164,935 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 116,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 153,88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 91,54 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners bezifferte sich zuletzt auf 51,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at