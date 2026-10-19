Coca-Cola European Partners Aktie

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WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049

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Coca-Cola European Partners-Performance 19.10.2026 10:04:18

FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Coca-Cola European Partners-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53,45 USD. Bei einem Coca-Cola European Partners-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187,091 Coca-Cola European Partners-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 21 029,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 110,29 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Coca-Cola European Partners belief sich jüngst auf 49,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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