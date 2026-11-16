Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Frühe Investition
|
16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Coca-Cola European Partners-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,801 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie auf 118,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,56 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Coca-Cola European Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 52,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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