Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Coca-Cola European Partners-Investition im Blick
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Coca-Cola European Partners-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,84 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hat, hat nun 1,519 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,22 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 18.06.2026 auf 96,93 USD belief. Mit einer Performance von +47,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Coca-Cola European Partners zuletzt 42,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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