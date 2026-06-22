FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Coca-Cola European Partners-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,84 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hat, hat nun 1,519 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,22 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 18.06.2026 auf 96,93 USD belief. Mit einer Performance von +47,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Coca-Cola European Partners zuletzt 42,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at