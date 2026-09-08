FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,57 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,431 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 44,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,49 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 98,49 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 16,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at