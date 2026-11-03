Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Performance im Blick
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03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 03.11.2023 wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Coca-Cola HBC-Anteile bei 21,15 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hat, hat nun 472,813 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 48,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 732,86 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127,33 Prozent zugenommen.
Am Markt war Coca-Cola HBC jüngst 17,14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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