FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Coca-Cola HBC-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,66 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 40,556 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 46,44 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 883,41 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +88,34 Prozent.

Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,38 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at