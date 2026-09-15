Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Coca-Cola HBC-Investition im Blick 15.09.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Coca-Cola HBC-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,66 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 40,556 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 46,44 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 883,41 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +88,34 Prozent.

Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,38 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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