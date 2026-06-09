FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,78 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Coca-Cola HBC-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257,865 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 43,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 186,18 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 11,86 Prozent vermehrt.

Coca-Cola HBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at