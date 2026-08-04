FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 39,18 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 25,523 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 246,55 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 03.08.2026 auf 48,84 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,66 Prozent angezogen.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at