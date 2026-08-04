Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Coca-Cola HBC-Performance im Blick
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04.08.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 39,18 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 25,523 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 246,55 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 03.08.2026 auf 48,84 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,66 Prozent angezogen.
Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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