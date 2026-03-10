Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC-Performance im Blick 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola HBC-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,76 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,674 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 45,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 270,35 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 227,03 Prozent.

Am Markt war Coca-Cola HBC jüngst 16,36 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

