Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Rentables Coca-Cola HBC-Investment?
|
17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,205 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 43,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 618,90 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 161,89 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG
|
10:03
|FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
16.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
12.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.26
|Aufschläge in London: Am Mittwochmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola HBC AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola HBC AG
|51,80
|0,39%