Heute vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,205 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 43,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 618,90 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 161,89 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at