FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola HBC-Papier bei 19,26 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,921 Coca-Cola HBC-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (39,04 GBP), wäre die Investition nun 2 027,00 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +102,70 Prozent.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at