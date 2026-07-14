FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Coca-Cola HBC-Papier statt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 24,32 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,118 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Anteile wären am 13.07.2026 2 023,03 GBP wert, da der Schlussstand 49,20 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 102,30 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 17,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at