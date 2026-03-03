Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Coca-Cola HBC-Performance im Blick
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren eingefahren
Das Coca-Cola HBC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag 22,78 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hat, hat nun 4,390 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.03.2026 208,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47,48 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,44 Prozent angezogen.
Coca-Cola HBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
