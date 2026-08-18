Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Langfristige Investition 18.08.2026 10:03:34

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,93 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Coca-Cola HBC-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,714 Coca-Cola HBC-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 168,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,54 Prozent gesteigert.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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