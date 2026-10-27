FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Anteile betrug an diesem Tag 34,78 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28,752 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 310,52 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Papiers am 26.10.2026 auf 45,58 GBP belief. Mit einer Performance von +31,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 16,61 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at