Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Performance im Blick 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola HBC-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Coca-Cola HBC-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,28 GBP wert. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,992 Coca-Cola HBC-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 999,06 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Papiers am 05.10.2026 auf 42,54 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 99,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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