Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Performance im Blick
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06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Coca-Cola HBC-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,28 GBP wert. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,992 Coca-Cola HBC-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 999,06 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Papiers am 05.10.2026 auf 42,54 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 99,91 Prozent.
Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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