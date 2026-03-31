Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Rentabler Coca-Cola HBC-Einstieg?
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31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 23,11 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,275 Coca-Cola HBC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 843,53 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 30.03.2026 auf 42,60 GBP belief. Damit wäre die Investition um 84,35 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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