Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Rentabler Coca-Cola HBC-Einstieg? 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola HBC-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 23,11 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,275 Coca-Cola HBC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 843,53 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 30.03.2026 auf 42,60 GBP belief. Damit wäre die Investition um 84,35 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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