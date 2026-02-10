Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Profitabler Coca-Cola HBC-Einstieg?
|
10.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 10.02.2016 wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,05 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,663 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Anteile wären am 09.02.2026 327,82 GBP wert, da der Schlussstand 42,78 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 227,82 Prozent.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 15,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
