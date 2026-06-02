Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Performance im Blick
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02.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 02.06.2016 wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,35 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74,906 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 167,04 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 01.06.2026 auf 42,28 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 216,70 Prozent angezogen.
Coca-Cola HBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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