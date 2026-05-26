FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Coca-Cola HBC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag bei 25,70 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,891 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,46 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Papiers am 22.05.2026 auf 42,78 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,46 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 15,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at