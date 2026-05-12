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Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Lukrative Coca-Cola HBC-Anlage? 12.05.2026 10:04:15

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2025 wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,52 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,652 Coca-Cola HBC-Aktien. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Anteile wären am 11.05.2026 1 117,27 GBP wert, da der Schlussstand 41,92 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,73 Prozent gesteigert.

Der Coca-Cola HBC-Wert an der Börse wurde auf 15,52 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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