Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Coca-Cola HBC-Einstieg? 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.02.2021 wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola HBC-Papier an diesem Tag 22,01 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 454,384 Coca-Cola HBC-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 40,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 284,43 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,84 Prozent angezogen.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 14,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG

mehr Nachrichten