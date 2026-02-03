Coca-Cola HBC Aktie
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren verdient
Am 03.02.2021 wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola HBC-Papier an diesem Tag 22,01 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 454,384 Coca-Cola HBC-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 40,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 284,43 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,84 Prozent angezogen.
Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 14,37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
