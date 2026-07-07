Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Lukrative Coca-Cola HBC-Investition? 07.07.2026 10:03:50

FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.07.2025 wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie betrug an diesem Tag 40,06 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,496 Coca-Cola HBC-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,44 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 06.07.2026 auf 50,25 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,44 Prozent.

Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 18,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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