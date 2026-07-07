Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Lukrative Coca-Cola HBC-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr verdient
Am 07.07.2025 wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie betrug an diesem Tag 40,06 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,496 Coca-Cola HBC-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,44 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 06.07.2026 auf 50,25 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,44 Prozent.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 18,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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