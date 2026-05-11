FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: Über diese Dividende können sich Coca-Cola HBC-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC am 08.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,04 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 19,54 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Coca-Cola HBC beläuft sich auf 320,62 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 11,50 Prozent.

Coca-Cola HBC-Auszahlungsrendite

Zum London-Schluss notierte die Coca-Cola HBC-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 42,50 GBP. Der Dividendenabschlag auf den Coca-Cola HBC-Titel erfolgt am 11.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Coca-Cola HBC-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Coca-Cola HBC-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Coca-Cola HBC-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,70 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,17 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Coca-Cola HBC-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Coca-Cola HBC via London 71,19 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 132,01 Prozent besser entwickelt als der Coca-Cola HBC-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Coca-Cola HBC

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,29 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,65 Prozent fallen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 15,493 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Coca-Cola HBC weist aktuell ein KGV von 17,33 auf. Im Jahr 2025 erzielte Coca-Cola HBC einen Umsatz von 9,938 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 2,22 GBP.

Redaktion finanzen.at