FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Compass Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Compass Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Compass Group-Anteile bei 27,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,683 Compass Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 101,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,55 Prozent.

Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at