Compass Group Aktie

Compass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Compass Group-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Compass Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Compass Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Compass Group-Anteile bei 27,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,683 Compass Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 101,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,55 Prozent.

Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Compass Group plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Compass Group plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Compass Group plc 22,93 0,22% Compass Group plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen