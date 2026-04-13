Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Rentabler Compass Group-Einstieg?
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13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Compass Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Compass Group-Anteile bei 27,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,683 Compass Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 101,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,55 Prozent.
Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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