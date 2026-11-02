FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Compass Group-Einstiegs gewesen.

Compass Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,72 USD. Bei einem Compass Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 482,626 Compass Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (33,71 USD), wäre die Investition nun 16 269,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 62,69 Prozent.

Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at