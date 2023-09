FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Compass Group eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Compass Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,04 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 554,477 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 183,81 GBP, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 22.09.2023 auf 20,17 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,84 Prozent gesteigert.

Der Compass Group-Wert an der Börse wurde auf 34,68 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at