Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Langfristige Performance
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 509,480 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (31,20 USD), wäre die Investition nun 15 895,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,96 Prozent vermehrt.
Am Markt war Compass Group jüngst 53,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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