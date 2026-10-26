FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Compass Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,265 Compass Group-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 1 230,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,94 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 23,08 Prozent gleich.

Compass Group war somit zuletzt am Markt 57,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at