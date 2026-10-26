Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lukratives Compass Group-Investment?
|
26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,265 Compass Group-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 1 230,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,94 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 23,08 Prozent gleich.
Compass Group war somit zuletzt am Markt 57,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|30,37
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.