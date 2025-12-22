Compass Group Aktie

Rentable Compass Group-Investition? 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Compass Group-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Compass Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,34 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Compass Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,171 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,15 GBP, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 19.12.2025 auf 24,01 GBP belief. Damit wäre die Investition 24,15 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 40,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

