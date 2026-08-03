Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Compass Group-Investition
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Compass Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Compass Group-Anteile an diesem Tag 26,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,308 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (31,71 USD), wäre die Investition nun 1 183,04 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,30 Prozent gestiegen.
Compass Group war somit zuletzt am Markt 53,92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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