Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Compass Group-Investment im Blick
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28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Compass Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,751 Compass Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 110,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,44 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 110,44 USD entspricht einer Performance von +10,44 Prozent.
Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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