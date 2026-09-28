FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Compass Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,751 Compass Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 110,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,44 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 110,44 USD entspricht einer Performance von +10,44 Prozent.

Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at