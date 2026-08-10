Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Profitabler Compass Group-Einstieg?
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Compass Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Compass Group-Papier an diesem Tag 19,93 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 501,661 Compass Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 148,48 USD, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 07.08.2026 auf 32,19 USD belief. Mit einer Performance von +61,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Compass Group belief sich zuletzt auf 54,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.08.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.07.26
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
23.07.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
21.07.26
|Handel in London: FTSE 100 am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|27,91
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.