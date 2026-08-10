FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Compass Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Compass Group-Papier an diesem Tag 19,93 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 501,661 Compass Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 148,48 USD, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 07.08.2026 auf 32,19 USD belief. Mit einer Performance von +61,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Compass Group belief sich zuletzt auf 54,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at