FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Compass Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Compass Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Compass Group-Papier an diesem Tag 20,21 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Compass Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,477 Compass Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 470,94 USD, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 02.10.2026 auf 29,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,09 Prozent erhöht.

Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at