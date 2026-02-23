Compass Group Aktie

Lohnender Compass Group-Einstieg? 23.02.2026 10:04:23

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Compass Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Compass Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,43 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 647,997 Compass Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 22,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 340,16 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Compass Group bezifferte sich zuletzt auf 37,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

