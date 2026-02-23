Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lohnender Compass Group-Einstieg?
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren
Compass Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,43 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 647,997 Compass Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 22,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 340,16 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Compass Group bezifferte sich zuletzt auf 37,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)