FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Compass Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,54 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Compass Group-Aktie investierten, hätten nun 51,187 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 651,29 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 10.07.2026 auf 32,26 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,13 Prozent angezogen.

Compass Group war somit zuletzt am Markt 54,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at