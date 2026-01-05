FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Compass Group-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 11,46 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Compass Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,260 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 036,65 GBP, da sich der Wert eines Compass Group-Papiers am 02.01.2026 auf 23,34 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 103,66 Prozent.

Compass Group war somit zuletzt am Markt 39,59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at