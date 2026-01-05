Compass Group Aktie

Rentable Compass Group-Investition? 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Compass Group-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 11,46 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Compass Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,260 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 036,65 GBP, da sich der Wert eines Compass Group-Papiers am 02.01.2026 auf 23,34 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 103,66 Prozent.

Compass Group war somit zuletzt am Markt 39,59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

