Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Lukrative Compass Group-Anlage? 11.05.2026 10:04:47

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compass Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compass Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compass Group-Aktie investiert, befänden sich nun 35,596 Compass Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 1 050,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,50 USD belief. Mit einer Performance von +5,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Compass Group jüngst 50,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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