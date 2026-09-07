Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Profitabler Compass Group-Einstieg?
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07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compass Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Compass Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Compass Group-Papier an diesem Tag 19,67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Compass Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,085 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,41 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 52,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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