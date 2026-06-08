Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lohnender Compass Group-Einstieg?
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compass Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Compass Group-Anteile bei 28,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Compass Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 345,819 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 11 346,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13,46 Prozent vermehrt.
Compass Group war somit zuletzt am Markt 55,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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