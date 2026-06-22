Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lohnende Compass Group-Anlage?
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Compass Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Compass Group-Aktie betrug an diesem Tag 17,29 USD. Bei einem Compass Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,840 Compass Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.06.2026 auf 32,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 862,46 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 862,46 USD entspricht einer Performance von +86,25 Prozent.
Compass Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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