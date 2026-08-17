FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Compass Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 19,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,050 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 32,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,91 Prozent.

Der Marktwert von Compass Group betrug jüngst 54,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at