Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Profitable Compass Group-Anlage?
|
17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Compass Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 19,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,050 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 32,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,91 Prozent.
Der Marktwert von Compass Group betrug jüngst 54,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
10.08.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.08.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.07.26
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|27,34
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.