FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Compass Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,97 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Compass Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 370,782 Compass Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (23,45 GBP), wäre die Investition nun 8 694,85 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 13,05 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 39,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
