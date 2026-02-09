Compass Group Aktie

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

Compass Group-Investition 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Compass Group-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Compass Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,59 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,625 Compass Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,02 GBP, da sich der Wert eines Compass Group-Papiers am 06.02.2026 auf 21,25 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 22,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Compass Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Compass Group plc

Analysen zu Compass Group plc

Aktien in diesem Artikel

Compass Group plc 24,05 -1,96% Compass Group plc

