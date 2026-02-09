Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Compass Group-Investition
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Compass Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,59 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,625 Compass Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,02 GBP, da sich der Wert eines Compass Group-Papiers am 06.02.2026 auf 21,25 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 22,98 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Compass Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Compass Group-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse London: FTSE 100 verliert zum Start (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in London: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|24,05
|-1,96%